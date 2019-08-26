2019/08/26 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

الأثنين 26 أغسطس 2019 | 07:16 مساءً | عدد القراءات : 6

بغداد/..



لقي مدني مصرعه بانهيار عمار سكنية في محافظة ميسان.

وذكرت مديرية الدفاع المدني العامة في بيان، تلقته، "عين العراق نيوز"، ان" فرقنا في مركز الثورة بمديرية دفاع مدني ميسان انتشلت جثة مواطن بعد أنهيار سلم عمارة سكنية في منطقة العمارات الصناعية في ميسان".

وأضافت" حيث تم اخراج الجثة من تحت الركام من قبل مفارزنا ونقلها الى الطب العدلي وفق السياقات القانونية المتبعة"، معللة أسباب الانهيار الى" قدم البناء وتهالكه مما ادى الى سقوط السلم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسان: مصرع مدني بانهيار عمارة لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسان: مصرع مدني بانهيار عمارة لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).