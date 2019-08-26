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شاهد بالفيديو.. الحشد الشعبي يشيع شهيد القصف الاسرائيلي


شاهد بالفيديو.. الحشد الشعبي يشيع شهيد القصف الاسرائيلي
2019/08/26 | 19:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: JQBc-cuUIG4

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