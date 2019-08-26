2019/08/26 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر: اذا ثبت تورط اسرائيل بالقصف فعلى الجميع التحلي بالصبر وعدم التفرد بالقرار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/26 | 20:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: اذا ثبت تورط اسرائيل بالقصف فعلى الجميع التحلي بالصبر وعدم التفرد بالقرار ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: اذا ثبت تورط اسرائيل بالقصف فعلى الجميع التحلي بالصبر وعدم التفرد بالقرار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).