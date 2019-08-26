2019/08/26 | 20:22

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الاطاحة بعصابة كانت تحاول تهريب كميات كبيرة من المخدرات في العمارة

بغداد/..



اعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، الاثنين، احباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر سيطرتها الأمنية في قضاء قلعة صالح جنوب العمارة .

وقال قائد شرطة المحافظة اللواء ظافر المحمداوي في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، إن "مفارز الشرطة وبعد ورود معلومات من مصادر خاصة بالقيادة، وتشكيل فريق من قوة أمنية لمتابعة الموضوع تم القبض على العصابة"، مبيناً أن "كمية المخدرات التي تم ضبطها كانت ١١ كغم من مادة الكريستال المخدرة".

وأضاف المحمداوي، أن "المهربين عددهم (٢) كانوا مستقلين عجلة مخبئين الكميات الكبيرة من المخدرات في أبوابها بطريقة محكمة"، مؤكداً أن "القيادة لن تتهاون مع الذين يحاولون النيل من الشباب بترويج تلك السموم التي تفتك بالمجتمع".

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