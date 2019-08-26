ترامب مستعد للقاء روحاني.. ويحدد شروطه

2019/08/26 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاثنين، عن استعداده للقاء نظيره الإيراني، حسن روحاني، “في ظروف مناسبة” قد تكون بعد أسابيع، فيما وضع بعض الخطوط العريضة لمطالبه من إيران.وجاءت تصريحات ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مدينة بياريتس الفرنسية المطلة على المحيط الأطلسي، التي احتضنت على مدار الأيام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب مستعد للقاء روحاني..



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