2019/08/26 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، أن مشاركة قوات الحشد الشعبي ستكون فعالة في خطة شهر محرم الحرام، مبينا أن الخطة ستشمل ستة قواطع.وقال الحسيني في تصريح لوكالة “المعلومة” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الحشد الشعبي اكمل كافة الاجراءات استعدادا لانطلاق خطة محرم الامنية في محافظة ديالى لافتا الى ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمنية ديالى:مشاركة الحشد الشعبي ستكون فعالة في خطة محرم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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