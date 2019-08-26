الحشد الشعبي يعلن معالجة طائرة مسيرة مجهولة فوق احد مقراته في نينوى

2019/08/26 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أعلن مصدر في قيادة عمليات الحشد

الشعبي في نينوى ان استخبارات الحشد عالجت طائرة مسيرة مجهولة حلقت فوق إحدى

مقراتها”.

وقال المصدر إنه ” رصدت استخبارات

قيادة العمليات طائرة مسيرة حلقت اكثر من ٢٠ دقيقة فوق إحدى مقراتها وبعد التأكد

من المراجع أن الطائرة ليست عراقية وليس لقيادة العمليات علم بتحليقها تم معالجتها

فورا بسلاح “مقاومة الطائرات “.

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