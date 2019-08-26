زراعة نينوى تعلن الية توزيع الشعير العلفي على مربي الحيوانات

2019/08/26 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

اعلن مدير زراعة نينوى دريد حكمت طوبيا

عن الية توزيع الشعير العلفي على مربي الثروة الحيوانية في المحافظة .

وقال طوبيا في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن”

الالية التي وضعتها دائرة الثروة الحيوانية احدى تشكيلات وزارة الزراعة سيتم

تنفيذها على المستحقين من مربي الثروة الحيوانية ووفق الضوابط والتعليمات التي

وجدت بهذا الخصوص”.

واضاف ” ان قسم الثروة الحيوانية

في المديرية بالتنسيق والتعاون مع الشعب الزراعية والمستوصفات البيطرية المنتشرة

في الاقضية والنواحي ستقوم بتفيذ اكمال البطاقات التوزيعية والمعاملة وارسالها الى

شركات وزارة الزراعة لغرض استلام المادة”.

وبين مدير زراعة نينوى ” انه تم

اعتماد تسعيرة الشعير العلفي ب ٢٨٧،٥٠٠ مئتان وسبعة وثمانون الف دينار للطن الواحد

من قبل الوزارة مع اضافة نسبة ١٪ مستلزمات زراعية واضافة ١٪ اجور خدمات لصالح

الوزارة فضلا عن اضافة اجور الوزن ٥٠٠ دينار للطن الواحد”.

من جانب اخر اكد مدير قسم الثروة

الحيوانية في المديرية المهندس الزراعي علي حسام خروفة ” ان القسم اعد خطة

متكاملة لتوزيع مادة الشعير العلفي ووفق احصائيات الحيوانات المسجلة في حاسبة

القسم والمرسلة من الشعب الزراعية”.

واضاف ” ان الالية تتضمن تقديم طلب خطي من المربي ومن ثم تقوم لجان اعدتلهذا الغرض باجراء كشف موقعي يثبت فيه اعداد وانواع

الحيوانات للمربي ثم يحال الطلب الى قسم الثروة الحيوانية والمصادقة عليه من قبل مدير الزراعة وبعدها يتم

تزويد المربين بكتاب معنون الى الشركات بالكميات المخصصة له ووفق تعليمات وزارة

الزراعة / دائرة الثروة الحيوانية “.

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