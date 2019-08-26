الرئاسات الثلاث:الاعتداء على الحشد محاولة لجره عن دوره المهم بالقضاء على داعش

2019/08/26 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام، ببغداد اليوم الاثنين بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعددا من قيادات الحشد الشعبي.وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية الدور البطولي الذي قدمته مختلف قوات الحشد الشعبي، إلى جنب باقي تشكيلات قواتنا المسلحة،

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