2019/08/26 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- نينوى

اعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى، اليوم الاثنين، معالجة طائرة مسيرة فوق أحد مقرات الحشد في نينوى.

وقالت قيادة العمليات في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم معالجة طائرة مسيرة مجهولة فوق إحدى مقراتنا&quo

بغداد اليوم _ بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، اعتقال متهم بقضايا إرهابية، في نقطة تفتيش شمالي المحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "مفارز فوج الطوارئ الرابع، تمكنت بالتعاون مع الاستخبارات،

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط ستة مسافرين إيرانيين بينهم امرأة بحوزتهم مواد مخدرة في منفذ زرباطية.

وذكرت الهيأة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "قوة تابعة لها في منفذ زرباطية الحدودي في محافظ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الداخلية تعلن ضبط وكرين لداعش تضم عبوات واسلحة في كركوك) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الداخلية تعلن ضبط وكرين لداعش تضم عبوات واسلحة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).