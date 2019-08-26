ناحية بديالى تمنع حركة الدراجات النارية لدعم الخطة الامنية لشهر محرم

2019/08/26 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى أعلنت اللجنة الأمنية العليا في ناحية قره تبه بمحافظة ديالى، الاثنين، أول قرار لدعم خطة شهر محرم الامنية.وقال مدير الناحية وصفي التميمي لـ /المعلومة/، إن”اللجنة الامنية العليا في ناحية قره تبه اصدرت اول قرار لدعم خطة محرم الامنية المزمع انطلاقها بعد ايام وهو منع حركة الدراجات النارية بمختلف انواعها ليلا ونهارا خلال […]

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