الحشد الشعبي يعالج طائرة مجهولة فوق احد مقراته بنينوى

2019/08/26 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى، الأثنين، عن معالجة طائرة مسيرة حلقت فوق احد مقرات الحشد في المحافظة....

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