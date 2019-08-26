اللواء 19 بالحشد ينهي تطهير أربع قرى ووادٍ جنوب غرب عكاشات

2019/08/26 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، تطهير أربع قوى ووادٍ جنوب غرب عكاشات في محافظة الأنبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، إن قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي أكملت، اليوم، تطهير قرى عامرة ورأس عامرة وصويب الغربي وصويب الشرقي ضمن المرحلة الرابعة من عمليات إرادة النصر.وأضاف، أن القوات تمكنت ايضا من

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