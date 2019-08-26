2019/08/26 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الدفاع، الاثنين، أن قوات الحشد الشعبي حققت انجازا رائعا في عمليات إرادة النصر، وفيما وصفت العلاقة بين القوات الأمنية والحشد الشعبي بـ”الرائعة والمنسجمة”، شددت على عدم السماح بالاعتداء على قطعات الحشد.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء تحسين الخفاجي في حوار مع قناة العراقية تابعه موقع “الحشد الشعبي”، إن “قوات الحشد الشعبي حققت انجازا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع:الحشد الشعبي حقق انجازا رائعا في إرادة النصر ولن نسمح بالاعتداء عليه وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع:الحشد الشعبي حقق انجازا رائعا في إرادة النصر ولن نسمح بالاعتداء عليه) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع:الحشد الشعبي حقق انجازا رائعا في إرادة النصر ولن نسمح بالاعتداء عليه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).