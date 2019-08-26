الكاظمي لـ

2019/08/26 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- خاص

اكد القيادي في الحشد الشعبي معين الكاظمي ، اليوم الاثنين، انه " لابد من اتخاذ موقف حقيقي وحازم من الحكومة تجاه الخروقات المستمرة

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