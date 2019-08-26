الصحة تعلن قرب افتتاح مستشفى جديد سعة 492 سرير في كربلاء

2019/08/26 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة كربلاء ،اليوم الاثنين، قرب افتتاح مستشفى الإمام الحسن المجتبى ( ع ) سعة 492 سرير ، مشيرة الى ان موعد افتتتاحه سيكون

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