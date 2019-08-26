وزارة الدفاع:لن نسمح بالاعتداء على الحشد الشعبي

2019/08/26 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع، الاثنين، أن قوات الحشد الشعبي حققت انجازا رائعا في عمليات إرادة النصر، وفيما وصفت العلاقة بين القوات الأمنية والحشد الشعبي بـ”الرائعة والمنسجمة”، شددت على عدم السماح بالاعتداء على قطعات الحشد.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء تحسين الخفاجي في حوار مع قناة العراقية الرسمية وتابعته وكالة صدى، إن “قوات الحشد الشعبي حققت انجازا

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