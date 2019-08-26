2019/08/26 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمرت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، مضافة لتنظيم “داعش” الإرهابي في قرية صويب الغربي جنوب غرب عكاشات باتجاه الحدود العراقية السورية بمحافظة الأنبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوة من اللواء 19 في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تدمير مضافة لتنظيم “داعش” الإرهابي في قرية صويب الغربي ضمن المرحلة الرابعة من عمليات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 19 بالحشد يدمر مضافة لداعش جنوب غرب عكاشات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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