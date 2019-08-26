شرطة ميسان: الإطاحة بعصابة كانت تحاول تهريب كميات كبيرة من المخدرات

2019/08/26 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال قائد شرطة المحافظة اللواء الحقوقي ظافر عبد راضي دواي المحمداوي إن "مفارز الشرطة وبعد ورود معلومات من مصادر خاصة بالقيادة، وتشكيل فريق من قوة أمنية لمتابعة الموضوع تم القبض على العصابة، مبيناً " بأن كمية المخدرات التي تم ضبطها كانت ( ١١ كغم من مادة الكريستال المخدرة ).وأضاف المحمداوي أن المهربين عددهم (٢) كانوا مستقلين عجلة مخبئين الكميات الكبيرة من المخدرات في أبوابها بطريقة محكمة، مؤكداً أن قيادته لن تتهاون مع الذين يحاولون النيل من الشباب بترويج تلك السموم التي تفتك بالمجتمع .

انتهى.ص.هـ.ح.

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