2019/08/26 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرق وكرين لـ'داعش' في مناطق متفرقة من كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حرق وكرين لـ'داعش' في مناطق متفرقة من كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).