شرطة ميسان تطيح بعصابة حاولت تهريب كميات كبيرة من المخدرات

2019/08/26 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، احباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر سيطرتها الأمنية في قضاء قلعة صالح جنوب مدينة العمارة.

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