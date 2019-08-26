صور: قضاء الرطبة يتعرض لموجة غبار “خانقة”

2019/08/26 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتعرض قضاء الرطبة، الاثنين، الى سحب رعدية ورياح هابطة اثارت الغبار بالمدينة.وقال مراسل “كلكامش برس”، إن مدينة الربطة تعرضت الى سحب رعدية ورياح هابطة عملت على اثارة الغبار في المدينة بشكل (خانق).

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