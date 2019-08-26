العراق يتبنى خطة جديدة لاستمرار واردات الطاقة من ايران

2019/08/26 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلن مدير غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة سيد حامد حسيني ، الاثنين، أن بغداد عازمة على الحفاظ على علاقات الطاقة والعلاقات التجارية مع طهران من خلال خطة لإيداع عدة مليارات من الدولارات الأمريكية في حساب في بنك عراقي لدفع واردات الطاقة من إيران.ونقلت وكالة انباء فارس في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ […]

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