2019/08/26 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على والد طفلتين قام برميهن على قارعة الطريق جنوب بغداد .وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية ان قطعات الشرطة الاتحادية القت القبض على والد طفلتين ( فاطمة ١٢ عاما ، بنين ٨ أعوام ) قام برميهن على قارعة الطريق بعد تقييدهن وتعريضهن للتعذيب الجسدي في منطقة حي التأميم جنوب بغداد ، […]

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