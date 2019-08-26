العلوم والتكنولوجيا توقع عقداً مع وزارة النفط لمعالجة الانسكابات والجفر النفطية

2019/08/26 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت دائرة معالجة وإتلاف المخلفات الكيمياوية والبيولوجية والحربية الخطرة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عقد عمل مع شركة نفط البصرة التابعة لوزارة النفط لمعالجة الانسكابات والجفر النفطية .وقال المدير العام لدائرة الدكتور ماجد شنون ألساعدي بحسب بيان الوزارة ان مدة العقد تبلغ ثلاث سنوات للعمل ضمن مواقع الجهد الوطني لشركة نفط البصرة, […]

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