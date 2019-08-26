حرق وكرين لـ

2019/08/26 | 20:50

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن حرق وكرين لتنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من محافظة كركوك، مبينا أن الو...

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