2019/08/26 | 20:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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الصدر يدعو الحكومة لـ"طاولة مستديرة" والاسراع بأمر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الحكومة الى التحقق من قيام اسرائيل بقصف مواقع داخل ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصدر يدعو الحكومة لـ"طاولة مستديرة" والاسراع بأمر) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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