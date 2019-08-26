الصدر يدعو الحكومة لـ

2019/08/26 | 20:50

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بغداد:سومر نيوز

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الحكومة الى التحقق من قيام اسرائيل بقصف مواقع داخل ا...

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