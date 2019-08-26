2019/08/26 | 20:51

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اجتماع الرئاسات والقيادات السياسية يطلع على تقرير رئيس الوزراء بشأن الاعتداءات التي تعرضت لها مخازن الاسلحة مؤخرا

الاثنين

26

أب

2019 :

08:48 pm

7

اجتماع الرئاسات والقيادات السياسية يطلع على تقرير رئيس الوزراء بشأن

الاعتداءات التي تعرضت لها مخازن الاسلحة مؤخرا

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