الغزي يبحث مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية النرويجي الوضع السياسي الراهن على المستويين المحلي والإقليمي

2019/08/26 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية النرويجي كنوت لين الوضع السياسي الراهن على المستويين المحلي والإقليمي، وآخر المستجدات.واكد الجانبان بحسب بيان الامانة العامة لمجلس الوزراء أهمية تبني الخيارات السلمية للازمات في المنطقة، كما تطرقا الى الخطوط الرئيسة لاستثمار قطاع النفط والغاز في العراق، وأهم الاتفاقيات التي ستوقع في […]

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