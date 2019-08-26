“بالصور” عاصفة ترابية تجتاح قضاء الرطبة غربي الأنبار وفرصة لتساقط أمطار عشوائية الثلاثاء

2019/08/26 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات:يس عراق اجتاحت عاصفة ترابية قضاء الرطبة غربي الانبار تسببت بانعدام مدى الرؤية كما ظهرت في صور ملتقطة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.وتوقعت الانواء الجوية فرصة كبيرة لتساقط أمطار عشوائية الثلاثاء في ظل السحب الركامية التي صاحبت العاصفة الترابية التي ضربت قضاء الرطبة عصر اليوم.وكان المتنبئ الجوي صادق عطية نشر على حسابه […]

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