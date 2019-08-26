كربلاء تحتفي بتخريج الف من حفظة القرآن الكريم

2019/08/26 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم في مدينة كربلاء المقدسة حفل ختام مشروع "الألف حافظ" الذي ترعاه دار القرآن في العتبة الحسينية بتتويج ١٢٥٢ حافظ وحافظة لكل القرآن، بحضور نخبة من الشخصيات العلمائية والدينية من داخل العراق وخارجه.يذكر أن دار القرآن الكريم في العتبة الحسينية المقدسة أطلقت عام ٢٠٠٩ مشروع الألف حافظ للقرآن للكريم ويعد أول وأضخم مشروع قرآني على مستوى العراق.

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