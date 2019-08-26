2019/08/26 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..استنكر مجلس محافظة الانبار، الاثنين، قيام طائرات مسيرة باستهداف عجلتين للقوات الحشد الشعبي في المناطق الغربية للمحافظة.وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي لـ/ المعلومة /، إن “قيام طائرات مسيرة بقصف عجلتين يوم امس للقوات من الحشد الشعبي يعد خرق سيادي وعلى الحكومة المركزية حماية البلد من التدخلات الخارجية وابعاده عن الصراعات السياسية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الانبار: القصف الإسرائيلي لمقرات الحشد زعزع أمن المحافظة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الانبار: القصف الإسرائيلي لمقرات الحشد زعزع أمن المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).