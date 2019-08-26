2019/08/26 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الأثنين، تخصيص مبلغ 118 مليار دينار لبناء المدارس في العاصمة.وذكر اعلام المحافظة في بيان وتلقته وكالة صدى , ان الجزائري “أفتتح الوم مدرسة جديدة في منطقة حي النصر التابعة لقضاء الزوراء (المعامل).وأضاف البيان ان الجزائري قال خلال احتفالية افتتاح مدرسة (الإيمان) ان “افتتاح المدرسة سيسهم في فك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ بغداد يعلن إنشاء ١٥٢ مدرسة ضمن خطة المحافظة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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