2019/08/26 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الامين قيس الخزعلي :هناك استهداف ثقافي للعراق وهو لا يقل خطورة عن الاستهداف الامني ونحن لدينا مقاومة ثقافية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ قيس الخزعلي:هناك استهداف ثقافي للعراق وهو لا يقل خطورة عن الاستهداف الامني ونحن لدينا مقاومة ثقافية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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