سامي المسعودي:العراق الواحد بجيشه وحشده اقوى من تهديد طائرة مسيرة

2019/08/26 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القيادي في الحشد الشعبي سامي المسعودي، الاثنين، ان العراق الواحد بجيشه وحشده اقوى من تهديد طائرة مسيرة، فيما أكد أن سيادة العراق تحفظ وفق الاجماع الوطني.وقال المسعودي خلال حضوره اجتماع الرئاسات الثلاث وقيادات الحشد الشعبي في قصر السلام ب‍بغداد، إن “العراق الواحد بجيشه وحشده اقوى من تهديد طائرة مسيرة تأتي بجنح الظلام فالعراق

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