توسعة منطقة باب بغداد في كربلاء لفك الازدحامات

2019/08/26 | 21:52

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( المستقلة ) / علي النصر الله /..



اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاثنين ، إن المحافظة قامت وبالتنسيق مع العتبة العباسية بتوسعة منطقة باب بغداد وإرجاع سيطرة الكفيل الأمنية الى الخلف لفك الازدحامات المليونية للزائرين طيلة السنة .

وقال الخطابي لـــ ( المستقلة ) إن “اجتماعا عقد مع الأمانة العامة للعتبة العباسية لمناقشة توسعة منطقة باب بغداد( 500 متر مربع عن مرقد الامام العباس عليه السلام شمالي المحافظة) كون المنطقة تعاني من الازدحامات المليونية للزائرين طيلة أيام السنة “.

وبين تم “الاتفاق على ارجاع سيطرة الكفيل الى الخلف و توسعة الشارع من الجانبين، ورفع التعارضات كأعمدة الكهرباء والمحولات وخطوط الاتصالات “.

وأضاف إن “المحافظة وجهت أيضا برفع الصبات الكونكريتية لسيطرة الامام الحسن المجتبى مدخل منطقة باب الخان وتنظيف المنطقة “.

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