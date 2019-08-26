2019/08/26 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الاثنين، ان قضية نازحي جرف النصر أمنية صرفة، قائلاً ان 90% من الدواعش الذين قاتلونا في جرف النصر هم من نفس سكانها.وذكر الخزعلي في مقابلة تلفزيونية وتابعته وكالة صدى، ان “البعض حاول استغلال الجثث المجهولة في بابل من اجل اجندات طائفية وآخر كان مستعجلا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ قيس الخزعلي: 90% من الدواعش الذين قاتلونا في جرف النصر هم من نفس سكانها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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