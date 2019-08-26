2019/08/26 | 21:53

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توقعات صادمة..



موجة الحر تستمر الى أيلول بمعدل 50 مْ

توقع المتنبئ الجوي، استمرار موجة الحر في العراق الى مطلع شهر

أيلول المقبل.

ونشر صادق عطية في منشور له على فيسبوك عن آخر تطورات حالة الطقس

وتوقع فيها "استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة في معظم مدن البلاد

خلال الأسبوع او العشرة أيام المقبلة بسبب استمرار تأثير مرتفع جوي

في طبقات الجو العليا مــــع منخفض حراري سطحي".

وأضاف "من المتوقع ان تسجل مدن الجنوب مابين 48 - 50 درجـة مئوية،

ومدن الوسط والغربية مابين 44 -48 مئوية، ومدن الشمال مابين 44 -47

درجــة مئويــة خلال فترات الظهيرة للأيام المقبلة".

كما توقع عطية "استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية في شمال وغرب

البلاد خلال الايام المقبلة، والرياح شمالية غربية في معظم المدن،

متقلبة في المنطقة الغربية، وساكنة في بعض مناطق البصرة وميسان

مسببة ارتفاع معدلات الرطوبة النسبية في الاجواء على فترات خلال

الايام المقبلة".

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