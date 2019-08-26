مرحبا بكم في البصرة.. صورة تختصر زمنين.. معلم سياحي يتحول الى دار تجاوز “للبيع”!

2019/08/26 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تختصر حال المعالم السياحية في العراق بعد عام 2003 وكيف قتلها الاهمال.حيث نشرت صورة مقارنة لمعلم سياحي ترفيهي في البصرة كان ينعم بالاهتمام وتوافد السياح عليه وكيف تحول اليوم الى دار تجاوز معروض للبيع!

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