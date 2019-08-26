الكشف عن العمود الضخم لأول أكسيد الكربون الناتج عن حرائق الأمازون

2019/08/26 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت وكالة الفضاء “ناسا” عن التأثير المدمر لحرائق غابات الأمازون على كوكبنا عبر مسلسل من الصور متعدد الحلقات.وتُظهر الصور التي تم إنشاؤها باستخدام بيانات من جهاز Atmospheric Infrared Sounder، والمعروف اختصار بـ AIRS، وهو واحد من أصل ستة أجهزة على متن القمر الصناعي “أكوا” التابع لوكالة “ناسا”، تظهر تجمعا ضخما لعمود أول […]

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