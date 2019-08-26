الشيخ قيس الخزعلي:اذا تعرض العراق الى استهداف او تهديد فسوف نكون اول المتصدين

2019/08/26 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الامين قيس الخزعلي : اذا تعرض العراق الى استهداف او تهديد فسوف نكون اول المتصدين .

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