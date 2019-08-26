2019/08/26 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC نشر موقع “بلومبيرغ” قائمة لقادة العالم الأعلى أجرا، في قائمة ضمت الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة لملوك وقادة من حول العالم.9- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتقاضى الرئيس الأميركي 400 ألف دولار سنويا، منذ أن تولى الرئاسة في يناير 2017،وهو مبلغ “رمزي” مقارنة بثورته التي قدرتها مجلة “فوربس” بأكثر من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب في ذيل القائمة..من هم أعلى القادة أجرا حول العالم؟ المركز الخبري الوطني.

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