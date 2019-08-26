الشيخ قيس الخزعلي:ننتظر نتائج التحقيق الذي تجريه الجهات الرسمية بشأن الاعتداءات الأخيرة على مقار الحشد

2019/08/26 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الأمين قيس الخزعلي: ننتظر نتائج التحقيق الذي تجريه الجهات الرسمية بشأن الاعتداءات الأخيرة على مقار الحشد الشعبي .

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