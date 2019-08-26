بدعوة من رئيس الجمهورية..الرئاسات الثلاث تعقد اجتماعاً مع عدد من القيادات السياسية وتؤكد الإلتزام بوحدة الصف الوطني

2019/08/26 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الرئاسات الثلاث اجتماعاً مع عدد من القيادات السياسية لبحث المستجداتعلى الساحة المحلية.وذكر بيان رئاسي انه بدعوة من رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، وبحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عٌقد اليوم الإثنين في قصر السلام ببغداد، اجتماع للقيادات الوطنية تدارس الوضع السياسي والأمني في البلاد والمنطقة.واطّلع الحاضرون على […]

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