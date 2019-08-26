2019/08/26 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

عد امين عام حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين، التضارب في بياني رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبه ابو مهدي المهندس هو خلل اداري، فيما اتهم "المشروع الاميركي - الاسرائيلي" باستهداف الوضع السياسي للبلاد وليس فقط العسكري.

وقال الخزعلي، في حوار تلفزيوني تابعته "بغداد اليوم"، إن "التصارب في بياني الفياض والمهندس هو خلل اداري"، مبينا أن "هيأة الحشد تصدر احياناً بيانات دون الرجوع لقيادة القوات المسلحة".

وأضاف، "حذرنا في وقت سابق من محافظة واسط من وجود مخطط لضرب البلاد"، متهما "المشروع الاميركي الاسرائيلي باستهداف الوضع السياسي للبلاد وليس فقط العسكري".وتابع الخزعلي، أن "حكومة عادل عبدالمهدي، لم تأت وفق الشروط الاميركية لان شخص عادل نتج نتيجة توافقات داخلية"، مثمناً "موقف العراق من مؤتمر المنامة بشأن صفقة القرن"، متسائلاً من "يثبت ان ما حصل هو اعتداء خارجي على مقرات ومعسكرات الحشد الشعبي".

ولفت الى أن "بعض اتباع السفارات والمتأمركين يتصورون ان اميركا تريد مصلحة العراق والكل يعلم ما هي اسباب وصول داعش"، مؤكداً أن "العراق يملك القدرة العسكرية ضمن منظومات الدفاع الجوي الحالية".

بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو مجلس النواب، جواد الموسوي، اليوم الإثنين، إن وزير الصحة علاء العلوان، يعزل كل من يطالبه بشراء اللقاحات من منشأ رصين.

وذكر الموسوي، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة "دج

بغداد اليوم _ خاص

رأى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، ادريس حاج عادل، الاثنين (26 اب 2019)، أن القوات العراقية غير قادرة على حماية كركوك، فيما دعا الى إعادة قوات البيشمركة الى المدينة.

وقال عادل، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وضع كركو

بغداد اليوم _ بغداد

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فالح العيساوي، اليوم الاثنين، إلى تعزيز قدرات العراق في مجال الدفاع الجوي وتعزيزه بأسلحة متطورة وحديثة، فيما أشار إلى أن "الاجندة الخارجية" التي تحملها كتل سياسية "اضعف" م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخزعلي: المشروع الاميركي - الاسرائيلي يستهدف الوضع السياسي للعراق وليس فقط العسكري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخزعلي: المشروع الاميركي - الاسرائيلي يستهدف الوضع السياسي للعراق وليس فقط العسكري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).