2019/08/26 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الرئاسات الثلاث في العراق أن سيادة العراق وسلامة ابنائه خط أحمر مؤكدة على أهمية الدور البطولي الذي قدمته مختلف قوات الحشد الشعبي، إلى جانب باقي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيادة العراق وسلامة ابنائه خط أحمر) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيادة العراق وسلامة ابنائه خط أحمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).