2019/08/26 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الأمين: حماية سيادة البلاد واجب والتلويح بالقوة من قبل بعض الفصائل فعل جيد ومقبول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/26 | 22:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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