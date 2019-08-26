اليمنيون في تعز ينظمون وقفة تنديداً بجرائم العدوان

2019/08/26 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نظم أبناء عزلة ميراب بمديرية مقبنة محافظة تعز صباح اليوم وقفة قبلية مسلحة بحضور رسمي وشعبي وعدد من الوجهاء والمشايخ والأعيان.

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