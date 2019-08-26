عديد نصار - لماذا يتغاضى النظام العالمي عن المجازر في سوريا؟

2019/08/26 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عديد_نصار على الرغم من دحض نظرية مالتوس وفضح مراميها الحقيقية، يبدو أن نظام رأس المال العالمي، في طور تعفنه، قد استعادها وبدأ عمليا تطبيقها على أرض عالم الجنوب بشكل واسع وعميق منذ نهايات الحرب الباردة والانفلات التام لسيطرته على العالم.فالمرتكزات التي استند اليها توماس مالتوس في بناء نظريته كانت خاطئة اساسا، إذ إن اعتباره أن السكان يتزايدون بمتواليات هندسية لا تؤكده أية إحصائيات منذ زمنه، كما أن تزايد ا......

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