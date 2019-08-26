2019/08/26 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الشرارة لا حركة ثورية بدون نظرية ثوريةأهمية سلاح النظرية في بناء الحزب البلشفي وقيادة الثورة الاشتراكية العظمى في روسيا(سلسلة ملخصات و مقالات حول أهمية النصص اللينينية التي ساهمت في بناء الحزب الاشتراكي الديموقراطي العمالي البلشفي الروسي)المرحلة الثانية : 1912 –1924حول كتاب "مرض "اليسارية" الطفولي في الشيوعية"المؤلف: فلاديمير إيليتش لينين.في بتروغراد، شهر أبريل 1920عن د......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الشرارة - مرض اليسارية الطفولي في الشيوعية _ الجزء الأول) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الشرارة - مرض اليسارية الطفولي في الشيوعية _ الجزء الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).